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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским 

Газета.Ru + ещё 34 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Канцлеру ФРГ Ангела Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине из-за сильной жары, сообщает РЕН.
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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