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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Газета.Ru
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2 часа назад
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Газета.Ru
Комментарии
Канцлеру
ФРГ
Ангела Меркель
стало плохо во время встречи с президентом Украины
Владимиром Зеленским
в Берлине из-за сильной жары, сообщает РЕН.
Новость дополняется.
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