Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД

Законопроект Владимира Путина о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принят Госдумой, сообщается на ее официальном сайте.
Президент внес законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента 30 мая. В тот же день депутаты запланировали его рассмотрение на 18 июня, а также назначили комитет-исполнитель законопроекта (комитет по международным делам) и комитеты-соисполнители (комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции).
Законопроект Путина подразумевает приостановку действия ДРСМД, а также право главы государства возобновить действие договора.
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий еще в день внесения документа в Госдуму заявил о единогласной поддержке комитетом принятия законопроекта. Позже проект федерального закона был поддержан комитетами-соисполнителями и всеми фракциями нижней палаты парламента, а сегодня — принят.
Теперь документу предстоит быть одобренным Советом федерации. В мае сенатор Константин Косачев заявлял о готовности верхней палаты парламента поддержать его.