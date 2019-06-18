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Верховный суд России ликвидировал семь партий за неучастие в выборах 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд России с мая ликвидировал семь партий за неучастие в выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с исками о ликвидации политсил в суд обратилось Министерство юстиции, которое проводит проверку деятельности партий.
«Исковые требования удовлетворены полностью», — отмечается в карточках дела.
Уточняется, что суд ликвидировал партию «Города России», Партию пенсионеров России, Социал-демократическую партию России, Народную партию России, Альянс зелёных, Союз горожан и партию «За женщин России».
Ранее Минюст направил в Верховный суд иск о ликвидации трёх политических партий, в течение семи лет не участвовавших в выборах. Речь идёт о политсилах Народная партия «За женщин России», Альянс зелёных и Союз горожан.
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