Верховный суд России ликвидировал семь партий за неучастие в выборах

Верховный суд России с мая ликвидировал семь партий за неучастие в выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с исками о ликвидации политсил в суд обратилось Министерство юстиции , которое проводит проверку деятельности партий.

«Исковые требования удовлетворены полностью», — отмечается в карточках дела.

Уточняется, что суд ликвидировал партию «Города России», Партию пенсионеров России, Социал-демократическую партию России, Народную партию России, Альянс зелёных, Союз горожан и партию «За женщин России».

Ранее Минюст направил в Верховный суд иск о ликвидации трёх политических партий, в течение семи лет не участвовавших в выборах. Речь идёт о политсилах Народная партия «За женщин России», Альянс зелёных и Союз горожан.