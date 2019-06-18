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Нарышкин разоблачил планы кибератак США 

Вести.Ru + ещё 6 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Американские спецслужбы готовят кибератаки на российскую инфраструктуру. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он принимает участие в десятой Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Уфе, сообщает "Россия 24".
По его словам, западные страны рассматривают киберпространство не как форму сотрудничества, а как арену борьбы со своими геополитическими конкурентами, например, Россией и Китаем.
"У Службы внешней разведки есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы информируем наши инстанции об этом", — подчеркнул он.
Также в своем выступлении Нарышкин затронул проблему монополии американской валюты на международном рынке. По его словам, в условиях многополярного мира, а также непредсказуемой и агрессивной политики Вашингтона подобное положение дел превращается в анахронизм.
Накануне источник в силовых структурах заявил, что в последние годы спецслужбы США и других государств активизировали усилия по проникновению в системы управления различных объектов инфраструктуры России. Это касается транспортной, банковской и энергетической сфер.
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Комментарии
Политика , Сергей Нарышкин , США , Уфа
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