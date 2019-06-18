Чиновников будут штрафовать за обман

Наказывать будут должностных лиц органов региональной и муниципальной власти за сокрытие данных, либо за предоставление недостоверной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

России леса находятся в государственной собственности. Лесопатологические обследования проводят специализированные организации с использованием наземных и дистанционных методов, а утверждают акты обследований органы государственной власти субъектов РФ или местного самоуправления. Документы направляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — Федеральное агентство лесного хозяйства . Так ведется мониторинг состояния лесов для принятия своевременных мер по их защите от вредителей.

Теперь, если акт не направят в срок, на должностное лицо наложат штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

Такой же штраф предусмотрен за включение в документ недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или за размещения утвержденного акта с недостоверной информацией на официальном сайте органа государственной власти или местного самоуправления.

За совершение таких правонарушений в отношении защитных лесов или лесопарковых зон штрафовать будут на 20-40 тысяч рублей.