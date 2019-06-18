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В России предложили сажать в тюрьму за приставания на улице 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Бальбек разработал законопроект, вводящий уголовное наказание за домогательства. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает РИА Новости.
«Сегодня у нас получается парадокс: если совершены действия насильственного сексуального характера — то это преступление, а если приставали на улице, грязно домогались — то, получается, преступления не было. А то, что жертве нанесена психологическая травма, — остается за скобками», — сказал парламентарий.
Согласно его инициативе, подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести и наказываться сроком до шести лет лишения свободы. В законопроекте особе внимание уделено харассменту в отношении несовершеннолетних, добавил он.
Бальбек высказал мнение, что реальный уголовный срок за харассмент сможет привести «в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью».
В прошлом году несколько журналисток обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах, однако комиссия Госдумы по этике не нашла оснований для признания его виновным.
В российском законодательстве нет юридического определения понятию «харассмент», и никакого наказания за это не предусмотрено.
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Комментарии5
Политика , Руслан Бальбек , Леонид Слуцкий , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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