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Зеленский обещал немецкому бизнесу не допустить дефолт на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Дефолта на Украине «не будет», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Германии.
Он сообщил, что Украина «начинает договоренности с МВФ, будет готовить новую программу уже в июле».
Как заявил Зеленский, он понимает, что иностранный бизнес боится украинских «правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей» и «судов, которые его не защищают», сообщается на сайте президента Украины.
Зеленский заверил, что будет «гарантировать независимость инвестиций» и что на бизнес «никто не будет давить». По его словам, Украина «стремится быть европейской страной».
Также обсуждались изменения в законодательстве Украины, которые противоречат соглашению об ассоциации с ЕС, говорится в сообщении.
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Политика , В мире , Европа , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Международный валютный фонд , Германия
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