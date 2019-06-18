Зеленский обещал немецкому бизнесу не допустить дефолт на Украине 

Дефолта на Украине «не будет», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Германии.
Он сообщил, что Украина «начинает договоренности с МВФ, будет готовить новую программу уже в июле».
Как заявил Зеленский, он понимает, что иностранный бизнес боится украинских «правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей» и «судов, которые его не защищают», сообщается на сайте президента Украины.
Зеленский заверил, что будет «гарантировать независимость инвестиций» и что на бизнес «никто не будет давить». По его словам, Украина «стремится быть европейской страной».
Также обсуждались изменения в законодательстве Украины, которые противоречат соглашению об ассоциации с ЕС, говорится в сообщении.