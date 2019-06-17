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Орешкин рассказал, зачем ему 12 заместителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития вовлечено практически во все сферы развития государства, включая экономику, региональное и социальное развитие, международное сотрудничество, именно этим и объясняется такое большое число заместителей министра экономического развития — 12, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
Ранее в понедельник было опубликовано распоряжение правительства о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Бабич стал двенадцатым замом Орешкина.
"Это связано с тем, что у министерства экономического развития самая широкая повестка и оно вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства, — с региональной политикой, с международной повесткой, с экономической политикой, социальной политикой, поэтому, конечно же, за каждое такое направление отвечает свой специалист, который находится в тесном контакте с профильными ведомствами",
— пояснил Орешкин.
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Комментарии2
Политика , Максим Орешкин , Михаил Бабич , Минэкономразвития
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