Белоруссии вновь придется иметь дело с Бабичем

«Начинаем мы с вопроса международной повестки. Все три основные контринтеграции, именно этим вопросом приоритетно будет заниматься Михаил Викторович. Первая контринтеграция — это Союзное государство Россия — Белоруссия, здесь у нас максимальная степень интеграции. Вы знаете, что у нас в активной фазе находится обсуждение повестки исполнения союзного договора 1999 года. Сейчас Михаил Викторович активно подключится к этой работе, о ней он знает не понаслышке по своему предыдущему рабочему месту послом в Белоруссии», — сказал Орешкин, передает ТАСС.

Вторым и третьим пунктом Орешкин назвал Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.

«Тоже есть большой объем вопросов, нужно будет сейчас активно систематизировать ту повестку и, конечно же, сформулировать те основные направления, по которым мы будем двигаться вперед», — отметил он.

Также министр в своем Instagram опубликовал фотографию вместе с новым заместителем.

«Усиливаем министерство тяжелой артиллерией», — так подписал фото Орешкин.

Ранее в понедельник стало известно, что Бабич был назначен заместителем министра экономического развития России.

В марте пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал российского посла Михаила Бабича «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером». Также Глаз заявлял, что посол «не понял разницы между федеральным округом (ранее Бабич руководил Приволжским федеральным округом — прим. ВЗГЛЯД) и независимым государством».

Сам Бабич спокойно реагировал на критику в свой адрес.

В конце апреля Бабич был заменен на Дмитрия Мезенцева . Российский президент Владимир Путин отмечал, что он доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии.

После отставки Бабича риторика белорусских властей в его адрес резко изменилась.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной смены посла России в Минске.