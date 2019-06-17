Источник: иностранные спецслужбы пытаются внедриться в управление инфраструктурой России

Иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, комментируя статью The New York Times об активизации спецслужб США. По его словам, такие действия можно охарактеризовать как "элементы кибервойны".

Источник отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике.

"Такие попытки мы видим и фиксируем", — добавил собеседник агентства. При этом, по его словам, "эти действия удается нейтрализовать".

В статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times, сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.