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Актерам и педагогам из-за рубежа станет легче работать в России 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: Российская Газета
Актеры, режиссеры ученые и преподаватели из-за рубежа смогут приезжать на работу в Россию без оформления патента или разрешения на работу, если их визит длится не более 30 дней. И если они приехали по приглашению государственных учреждений культуры и искусства.
Это предусмотрено Федеральным законом от 17.06.2019 № 144-ФЗ "О внесении изменений в статью 25-6 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Документ подписал президент Владимир Путин.
Как говорится в пояснительных документах, закон создает благоприятные условия для пребывания в России иностранцев для осуществления ими творческой, просветительской, научно-исследовательской, педагогической деятельности, научных и культурных связей. Помимо того, что их теперь освободили от получения разрешительных документов, дающих право работать в России, у государственных учреждений культуры и искусства больше нет необходимости получать разрешение на привлечение и использование труда иностранных работников.
Аналогичные "льготные" условия для работы в России созданы для иностранных специалистов, экспертов и тренеров мирового движения WorldSkills, которые приезжают в Россию на чемпионаты, чтобы научить конкурсантов из национальной сборной WorldSkills Russia технологиям работы в соответствии с мировыми стандартами. Об этом говорится еще в одном документе, подписанном президентом, в Федеральном законе от 17.06.2019 № 145-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части организации чемпионатов по профессиональному мастерству".
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Политика , Образование , Общество , Владимир Путин
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