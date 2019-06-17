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В Госдуме предложили упростить порядок получения травматического оружия 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Василий Власов в беседе с Inforeactor предложил упростить порядок получения травматического оружия.
Речь идёт о сроке годности медицинских справок.
«Например, сегодня, чтобы получить разрешение на травматическое оружие, вы должны отстоять очереди во все медкомиссии, и только потом вы его получаете. Если вы уже проходили обследование на прошлой неделе, всё равно необходимо заново собирать все справки», — заявил Власов.
По его словам, можно сделать так, чтобы эти справки имели срок, то есть чтобы гражданин, совсем недавно прошедший диспансеризацию и медкомиссию, мог бы эти данные использовать для получения не только травматического оружия, но и в дальнейшем для получения каких-либо других документов.
В конце 2018 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая предложила ужесточить правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 лет до 21 года.
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Политика , Василий Власов , Ирина Яровая , Ярослав Нилов , Госдума
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