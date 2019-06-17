В Кремле рассказали, что будет делать на новом посту экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич, который был назначен замминистра экономического развития.
Отвечая на вопрос журналистов про новое назначение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил:
"Здесь нет никаких противоречий. Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой".
"В министерстве у него будет много других полномочий и обязанностей… Но то, что нам известно, — он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что чрезвычайно важно",
— заметил представитель Кремля.
"Именно из этого надо исходить",
— подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
"У Бабича достаточно высокий уровень экспертизы, которую он, конечно, сможет использовать именно на благо ускорения самых различных интеграционных процессов",
— заключил Песков.