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Песков: Бабич займется вопросами интеграции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
В Кремле рассказали, что будет делать на новом посту экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич, который был назначен замминистра экономического развития.
Отвечая на вопрос журналистов про новое назначение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил:
"Здесь нет никаких противоречий. Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой".
"В министерстве у него будет много других полномочий и обязанностей… Но то, что нам известно, — он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что чрезвычайно важно",
— заметил представитель Кремля.
"Именно из этого надо исходить",
— подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
"У Бабича достаточно высокий уровень экспертизы, которую он, конечно, сможет использовать именно на благо ускорения самых различных интеграционных процессов",
— заключил Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Михаил Бабич
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