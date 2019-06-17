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Дмитрий Медведев посетит Дальневосточный федеральный округ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается летом провести заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
"Видимо, с посещением регионов Дальневосточного округа",
— сообщил он на совещании со своими заместителями.
Пока же главой кабинета министров подписан ряд документов, направленных на дальнейшее стимулирование развития дальневосточных регионов. В частности, в Республике Бурятия создается территория опережающего развития, работать в которой сможет не только крупный бизнес, но и небольшие инвесторы.
"Там минимальный объем капитальных вложений — 500 тысяч рублей", — объяснил премьер.
Кроме того, правительство корректирует правила финансирования государственных программ в рамках исполнения федерального бюджета. Для регионов Дальнего Востока он устанавливает минимальный порог по трансфертам на капитальное строительство и инвестиции в госпроекты.
Также Дмитрием Медведевым подписано распоряжение с изменениями в программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики до 2025 года в дальневосточных территориях. Такая необходимость возникла после включения в прошлом году Бурятии и Забайкальского края в ДФО: местным крупным промышленным предприятиям требуются специалисты, которые будут запускать новые проекты и создавать современную образовательную базу. Поэтому в Бурятии планируется открыть филиал Московского авиационного института на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, а в Забайкальском крае начнет работу филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Медведев , МАИ , Республика Бурятия
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