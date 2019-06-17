Дмитрий Медведев посетит Дальневосточный федеральный округ

Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается летом провести заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Видимо, с посещением регионов Дальневосточного округа",

— сообщил он на совещании со своими заместителями.

Пока же главой кабинета министров подписан ряд документов, направленных на дальнейшее стимулирование развития дальневосточных регионов. В частности, в Республике Бурятия создается территория опережающего развития, работать в которой сможет не только крупный бизнес, но и небольшие инвесторы.

"Там минимальный объем капитальных вложений — 500 тысяч рублей", — объяснил премьер.

Кроме того, правительство корректирует правила финансирования государственных программ в рамках исполнения федерального бюджета. Для регионов Дальнего Востока он устанавливает минимальный порог по трансфертам на капитальное строительство и инвестиции в госпроекты.