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Песков не исключил кибервойны США против России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гипотетически кибервойна между США и Россией возможна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждения The New York Times об активных попытках американских спецслужб внедрить вредоносное ПО в энергосистему России.
Песков отметил, что президент США Дональд Трамп эти сообщения опроверг, передает ТАСС.
«Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ», — сказал он.
Песков заметил, что Москва неоднократно указывала на попытки подвергнуть кибератакам из-за рубежа российские стратегически жизненно важные области экономики.
«С сожалением можно это констатировать», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.
Он напомнил, что российские спецслужбы ведут постоянную борьбу с этим, чтобы не допустить нанесения вреда экономике России. Песков также попросил не забывать, что президент Владимир Путин и Москва в целом неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество по противодействию проявлениям киберпреступности, однако США на эти предложения «никогда не откликались».
Ранее The New York Times написала, что американские спецслужбы в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене.
В ответ в New York Times заявили, что эту статью описали представителям правительства США до ее публикации, и те не увидели никаких опасений из-за деталей статьи.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , New York Times , США
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