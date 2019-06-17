Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы в развитие двусторонней беседы, состоявшейся "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым были обсуждены вопросы в развитие двусторонней беседы, состоявшейся "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке", — говорится в сообщении.