В ЛДПР объяснили повышение возраста молодежи до 40 лет

Депутат думы ХМАО от партии ЛДПР Виктор Сысун рассказал в эфире НСН, почему в России необходимо повысить возрастной ценз для молодых граждан до 40 лет.

Жители Югры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой повысить возрастной ценз для молодых граждан страны с 35 лет до 40 лет. Депутат думы ХМАО Виктор Сысун записал видеообращение для прямой линии главы государства, которая намечена на 20 июня, вместе со своими избирателями. Известно, что поводом для инициативы стало участие молодых жителей Югры в жилищной программе, где возраст участия ограничен 36 годами. По словам авторов инициативы, молодые семьи годами ждут своей очереди, и «взрослеют», так и не получив положенных субсидий на жильё. Триггер недоверия. Власть удивилась общественной реакции на пенсионную реформу

Автор инициативы, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пятого созыва от партии ЛДПР Виктор Сысун в беседе с НСН рассказал подробно о причинах выдвижения такой инициативы. Он объяснил, что предложение, повысить возрастной ценз для молодых граждан до 40 лет, связан с трудностями получения субсидий, в частности, для молодых семей.

«В субъекте, в котором я являюсь депутатом, с 2006 года существует программа по улучшению жилищных условий. Туда по категориям попадают и молодые семьи, и молодые специалисты, и другие категории граждан. Так вот, в 2010-2011 годах был большой всплеск желающих вступить в эту программу. В нее вступило порядка 40 тысяч молодых семей. За период действия, до 2019 года, более шести тысяч семей уже исключены из данной программы по достижении предельного возраста, которым являются 35 лет. По факту получается, что государство пообещало гражданам: "Вы выполните наши условия, возьмете ипотечный кредит, приобретете квартиру, а мы вам в течение двух-трех лет выдадим субсидию". К сожалению, это затянулось. Те люди, кого исключили по достижении предельного возраста, остались один на один с ипотечным кредитом, который они взяли, вступая в программу. Считаю, что это не совсем корректно со стороны властей поступать так с гражданами», — объяснил он.

Депутат рассказал, что подобные прецеденты уже случались в российской практике. Сысун напомнил, что несколько лет назад возрастной ценз для молодых граждан уже был повышен с 30 до 35 лет. По его словам, для увеличения этого порога на сегодняшний день есть все необходимые условия.

«Я знаю, что такая проблема есть не только в нашем субъекте, но и на территории всей России. Общались мои коллеги-депутаты Государственной думы с различными министрами, задавали вопрос «А может ли субъект самостоятельно увеличить данный возраст?». На это было получен, по крайней мере, устный ответ, что да — это возможно. А на уровне Федерации есть рекомендация по установлению возраста от 18 до 35 лет. Поэтому и возникла такая инициатива. Если у нас на сегодняшний день увеличился пенсионный возраст, увеличилась продолжительность жизни, Всемирная организация здравоохранения установила возраст, относящийся к молодости, категорией от 18 до 44 лет, соответственно, можно поднять планку молодого возраста до 40 лет», — рассказал Депутат.

Сысун также отметил, что только повышение возрастного ценза для молодых граждан до 40 лет не позволит полностью решить вопрос субсидирования жилищных программ. По его словам, во многом это будет зависеть от финансирования из бюджета субъектов РФ.

«Финансирование было пару лет провальным, недостаточным, из-за этого образовалась такая очередь. В Автономном округе, на сегодняшний день, выплачиваются субсидии тем людям, которые по датам встали (на очередь) в 2011 году. На дворе 2019 год. Соответственно, пятилетняя отсрочка даст возможность для решения этой проблемы. Насколько мне известно, такую инициативу в центральном аппарате партии поддерживают. Мы свой законопроект по увеличению данной планки возраста будем вносить в ближайшее заседание. У нас заседание думы 27 июня: либо примут, либо откажут, либо создадут рабочую группу. Возможны различные варианты, но, по крайней мере, предпосылки к обсуждению такого вопроса однозначно есть», — заключил собеседник НСН.