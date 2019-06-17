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В МИД заявили о деградации центра аналитики в ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Источник в российском МИД, комментируя доклад ЕС о якобы организации Россией миграционного кризиса в Европе, заявил о деградации аналитического центра, снабжающего руководство ЕС информацией о происходящем в мире.
Ранее эксперт Института исследований в сфере безопасности ЕС подготовил доклад по вопросам миграции, из которого следует, что российские структуры безопасности якобы помогали нелегальным мигрантам пересекать восточные границы ЕС, чтобы «дестабилизировать регион». Более того, в докладе утверждается, что Москва и террористическая группировка ИГ преследуют «схожие цели». При этом такие утверждения не подкрепляются доказательствами.
«Аффилированный с евроструктурами парижский институт, несмотря на заявленную в его мандате претензию на «интеллектуальную самостоятельность», увы, продолжает демонстрировать весь набор симптомов патологической зависимости от превалирующей на Западе политической конъюнктуры», — заявил источник РИА «Новости» на просьбу прокомментировать доклад.
По его словам, «даже сугубо технический анализ перспектив консолидации потенциала ЕС в сферах кризисного регулирования, охраны границ и правоохранительной деятельности в институте не смогли не сопроводить вкраплением пропагандистских штампов, например, о „хаосе и беспорядке, проникающем из России“, в том числе почему-то из „Калининградского анклава“, „советских оккупантах“ в странах Центральной и Восточной Европы или о некоей линии России на „подрыв доверия к администрации ЕС“.
»С удивительной легкостью и, разумеется, не утруждая себя приведением каких-либо доказательств (их попросту не существует), авторы записывают Россию в один ряд с головорезами из ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ) как пособника нелегальной миграции в страны ЕС», — добавил источник.
По его словам, «деградация аналитического центра, призванного снабжать руководство ЕС объективной информацией о происходящем в мире, не может не вызывать сожаления». «Продолжая медицинскую аналогию, заданную заголовком доклада, это — в общем-то диагноз всему нынешнему неблагополучному состоянию европейского проекта», — подытожил источник в российском МИД.
Европа переживала в последние годы самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В январе общеевропейское пограничное агентство Frontex сообщило, что число выявленных случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС оказалось в прошедшем году самым низким за последние пять лет. В марте в ЕС заявили об успешном преодолении миграционного кризиса.
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Политика , МИД , ЕС , Исламское государство , Frontex , РИА Новости , Москва
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