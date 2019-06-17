Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным 

RT на русском + ещё 14 41 минуту назад
Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Как передаёт Первый канал, чаще всего россияне выбирают звонок на круглосуточный номер прямой линии — число телефонных обращений приближается к 400 тыс.
Около 170 тыс. граждан отправили sms с вопросами, порядка 20 тыс. обращений поступило на сайт «Москва-Путину», столько же на одноимённые странички в социальных сетях.
Ранее стали известны основные вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину.
Прямая линия начнётся 20 июня в 12:00 мск.
RT на русском: последние новости
В Совфеде оценили слова Болтона об оборонном «контракте» Москвы и Каракаса Главу Дагестана госпитализировали в Москве Путин участвует в заседании Совета глав государств ШОС в расширенном составе
Политика , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заговорили о новой войне249
«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»364
Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание генерала ВСУ71
«За ВДВ!»: Зеленского высмеяли за пробежку через фонтан864
Умер серийный отравитель пассажиров электричек23
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
02:06
Калягин госпитализирован
Шоу-бизнес
03:29
США заговорили о новой войне
В мире Статьи
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
01:10
Полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео
Армия Оружие
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
00:13
Глава Дагестана экстренно госпитализирован
Политика
00:35
Последний герой: как Дроздов попал в телевизор
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение