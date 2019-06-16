Песков не исключил встречу Путина и Трампа накануне G20

Организовать и провести полноформатную встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20 возможно и накануне мероприятия. Но не исключено, что президент США , говоря о желании пообщаться с российским лидером, имел в виду встречу «на ногах».

Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал очередное заявление Дональда Трампа о его желании встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.

«Это может быть даже канун начала «двадцатки». Мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны» — заявил представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

При этом он он уточнил, что неполноформатная встреча не позволит обсудить весь объем проблем, который накопился в отношениях между двумя мировыми державами.

«Тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся», — заявил Песков.

Президент США Дональд Трамп во время итоговой пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что все еще хочет пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Однако в Кремле заявили, что никаких предложений о встрече руководителей двух государств со стороны США не поступало.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что беседа Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти «на ногах» во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке, который пройдет с 28 по 29 июня.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о своем желании провести переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20. При этом его администрация не делает никаких шагов для проведения этой встречи.

В последний раз президенты России и США разговаривали по телефону в начале мая, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Разговор продолжался почти полтора часа и затрагивал, как отношения между двумя державами, так и международную обстановку. В частности, события в Венесуэле. Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Хельсинки в июле прошлого года.