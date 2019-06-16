Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

"Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter.

Он отметил, что подобными поступками глава государства показывает, что ни на что другое он не способен. В частности, по словам сенатора, Зеленский не в состоянии прекратить обстрелы Донбасса, и поэтому должен предоставлять своим гражданам подобные "развлечения".

"Президент для хохм и увеселений", — заключил Пушков.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой после выступления с речью на Театральной площади в Мариуполе украинский лидер решил срезать дорогу к машине и вместе с охранниками пробежал через фонтан.