Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским 

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
"Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter.
Он отметил, что подобными поступками глава государства показывает, что ни на что другое он не способен. В частности, по словам сенатора, Зеленский не в состоянии прекратить обстрелы Донбасса, и поэтому должен предоставлять своим гражданам подобные "развлечения".
"Президент для хохм и увеселений", — заключил Пушков.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой после выступления с речью на Театральной площади в Мариуполе украинский лидер решил срезать дорогу к машине и вместе с охранниками пробежал через фонтан.