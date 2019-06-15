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Потерялся во времени: в Госдуме ответили Порошенко на трезубец в Севастополе 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек отреагировал на слова экс-президента Украины Петра Порошенко о украинском трезубце в Севастополе, передает РИА "Новости".
Ранее Порошенко заявил, что "украинский трезубец" в Севастополе "видели за тысячу лет до российского триколора".
"Украинский экс-президент заблуждается не только насчет государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени", — заявил Бальбек.
По его мнению, недопустимо спекулировать на истории.
Депутат отметил, что Порошенко сильно заблуждается насчет роли и значения современной Украины для Севастополя.
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Политика , Руслан Бальбек , Петр Порошенко , Госдума , РИА Новости , Севастополь
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