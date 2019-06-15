Потерялся во времени: в Госдуме ответили Порошенко на трезубец в Севастополе

Ранее Порошенко заявил, что "украинский трезубец" в Севастополе "видели за тысячу лет до российского триколора".

"Украинский экс-президент заблуждается не только насчет государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени", — заявил Бальбек.

По его мнению, недопустимо спекулировать на истории.

Депутат отметил, что Порошенко сильно заблуждается насчет роли и значения современной Украины для Севастополя.