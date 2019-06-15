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МИД России ожидает от нового правительства Молдавии шагов по развитию отношений с Москвой 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
Россия удовлетворена мирным разрешением политического кризиса в Молдавии и ждет от нового правительства республики шагов по развитию взаимодействия двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.
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"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии, — отметили в российском дипведомстве. — В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями, — решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны".
"Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях, — добавили в МИД. — В Москве к этому готовы".
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Политика , МИД , Молдова , Москва
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