Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму

Ее кандидатуру выдвинули на конференции хабаровского отделения «Единой России» в субботу. В ходе предварительного голосования выбирали из трех кандидатов. Кроме Цыгановой, в списке депутат краевой думы единоросс Владимир Иванов и управляющий директор «Грин Агро-Хабаровск» Андрей Михеев

Цыганова и Михеев беспартийные.

В президиум будет направлен список из трех кандидатов. За Цыганову отдано 104 голоса, за Иванова — 32, за Михеева — 28 голосов.