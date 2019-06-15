Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму 

Певица Вика Цыганова вошла в списки кандидатов для рассмотрения на Президиуме Генсовета партии «Единая Россия» как потенциальный депутат Госдумы от Комсомольского одномандатного избирательного округа, передает РИА Новости.
Ее кандидатуру выдвинули на конференции хабаровского отделения «Единой России» в субботу. В ходе предварительного голосования выбирали из трех кандидатов. Кроме Цыгановой, в списке депутат краевой думы единоросс Владимир Иванов и управляющий директор «Грин Агро-Хабаровск» Андрей Михеев,
Цыганова и Михеев беспартийные.
В президиум будет направлен список из трех кандидатов. За Цыганову отдано 104 голоса, за Иванова — 32, за Михеева — 28 голосов.