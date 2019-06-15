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Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое 

РИА Новости + ещё 4 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием.
"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", — сказал Песков.
В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.
Песков сообщил, что Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое, которое так понравилось председателю КНР. По словам пресс-секретаря, президент РФ выразил уверенность, что динамичное развитие двусторонних отношений будет продолжено.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Китай
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