Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое

Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием.

"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", — сказал Песков.

В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.

Песков сообщил, что Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое, которое так понравилось председателю КНР. По словам пресс-секретаря, президент РФ выразил уверенность, что динамичное развитие двусторонних отношений будет продолжено.