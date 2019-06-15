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Путин подарил Си Цзиньпину его любимое русское угощение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему мороженое российского производства, которое полюбилось китайскому политику, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Песков сообщил, что Владимир Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием, передает РИА «Новости».
«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — сказал представитель Кремля.
В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил российского лидера и заметил, что Путин очень популярен в Китае.
Песков добавил, что Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое, которое так понравилось председателю КНР.
По словам пресс-секретаря, президент России выразил уверенность, что динамичное развитие двусторонних отношений будет продолжено.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на открытие СВМДА в Душанбе. Ранее он провел переговоры с президентом Таджикистана.
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