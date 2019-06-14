Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства их заявлений о якобы проведении Россией ядерных испытаний.

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Ульянова, американская сторона вновь заявила о проведении Россией ядерных испытаний. Он отметил, что это обвинение уже было опровергнуто 29 мая международной системой мониторинга.

«Любопытно: 2 недели назад США говорили «возможно», теперь утверждают безапелляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно», — заявил он.

US Government yesterday assessed that Russia has conducted nuclear weapons tests.This allegation was earlier disregarded by #CTBTO Prepcom on the basis of data of Intl. monitoring system. Interesting: 2 weeks ago US said «probably». Now it’s affirmative. Did #US get new evidence?— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 14 июня 2019 г.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.