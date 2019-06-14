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Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства их заявлений о якобы проведении Россией ядерных испытаний.
Об этом он написал в своём Twitter.
По словам Ульянова, американская сторона вновь заявила о проведении Россией ядерных испытаний. Он отметил, что это обвинение уже было опровергнуто 29 мая международной системой мониторинга.
«Любопытно: 2 недели назад США говорили «возможно», теперь утверждают безапелляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно», — заявил он.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Политика , Армия , Конфликты
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