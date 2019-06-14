МИД Украины пригрозил России новыми санкциями

Министерство иностранных дел Украины осудило начало выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подобные действия РФ являются юридически ничтожными, они не имеют никаких правовых последствий и не будут признаваться ни украинской стороной, ни миром», — считают в министерстве.

МИД Украины заявил, что будет продолжать работу с целью введения секторальных и персональных санкций против всех причастных к программе упрощенной паспортизации Донбасса. Также министерство подчеркнуло, что действия России «грубо нарушают суверенитет Украины».

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и ассиметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.

4 июня в Верховной Раде также был зарегистрирован законопроект, который предлагает изымать имущество у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые добровольно получили российский паспорт.