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МИД Украины пригрозил России новыми санкциями 

Lenta.ru 33 минуты назад
Министерство иностранных дел Украины осудило начало выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».
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«Подобные действия РФ являются юридически ничтожными, они не имеют никаких правовых последствий и не будут признаваться ни украинской стороной, ни миром», — считают в министерстве.
МИД Украины заявил, что будет продолжать работу с целью введения секторальных и персональных санкций против всех причастных к программе упрощенной паспортизации Донбасса. Также министерство подчеркнуло, что действия России «грубо нарушают суверенитет Украины».
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и ассиметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.
4 июня в Верховной Раде также был зарегистрирован законопроект, который предлагает изымать имущество у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые добровольно получили российский паспорт.
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Политика , Видео , Украина
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