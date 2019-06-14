В Госдуме прокомментировали выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

«Мы решаем гуманитарную проблему, которую в своё время отказалась решить украинская сторона», — заявил он.

По его мнению, масштабы выдачи российских паспортов нужно увеличить.