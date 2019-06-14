Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН прокомментировал прибытие в Россию первых жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики для получения гражданства.
«Мы решаем гуманитарную проблему, которую в своё время отказалась решить украинская сторона», — заявил он.
По его мнению, масштабы выдачи российских паспортов нужно увеличить.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил важность гражданства России для жителей ДНР и ЛНР.