Еврочиновники вот уже как пять лет, вместо того чтобы понять аксиому, что Крым — это часть России, продолжают строить из себя актёров театра абсурда. Так руководитель полуострова Сергей Аксёнов охарактеризовал недавнее решение о продлении пакета антироссийских санкций объединённой Европой, которое ЕС принял на бездискуссионной основе.
Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно. Ситуация стабилизировалась. Их можно оценивать как упущенные возможности, но не как какой-то конкретный вред. Пусть делают что хотят, мы не отвлекаемся, — сказал политик.
Руководитель российского полуострова подчеркнул, что оценивать ограничительные меры с точки зрения нанесения вреда региону не стоит, информирует ТАСС.
Ранее комитет постпредов стран ЕС согласовал решение о продлении пакета санкций, которое теперь направлено на окончательное утверждение Советом ЕС, писал News.ru.