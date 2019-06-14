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Аксёнов назвал комедией абсурда продление санкций ЕС по Крыму 

News.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: ТАСС
Еврочиновники вот уже как пять лет, вместо того чтобы понять аксиому, что Крым — это часть России, продолжают строить из себя актёров театра абсурда. Так руководитель полуострова Сергей Аксёнов охарактеризовал недавнее решение о продлении пакета антироссийских санкций объединённой Европой, которое ЕС принял на бездискуссионной основе.
Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно. Ситуация стабилизировалась. Их можно оценивать как упущенные возможности, но не как какой-то конкретный вред. Пусть делают что хотят, мы не отвлекаемся, — сказал политик.
Руководитель российского полуострова подчеркнул, что оценивать ограничительные меры с точки зрения нанесения вреда региону не стоит, информирует ТАСС.
Ранее комитет постпредов стран ЕС согласовал решение о продлении пакета санкций, которое теперь направлено на окончательное утверждение Советом ЕС, писал News.ru.
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Политика , Конфликты , Сергей Аксенов , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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