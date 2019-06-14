Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован новый рейтинг доверия российским политикам 

Ридус 17 минут назад
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия российским политикам.
Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 64,2%. При этом на прямой вопрос о доверии действующему главе государства положительно ответили 71,7% опрошенных.
Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доверяют 37,8% россиян, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 34,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 33,7%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 26,6% опрошенных.
Оценки работы правительства РФ и премьера за последнюю неделю составили 38,3% и 41,1% соответственно.
В спонтанном рейтинге доверия показатель Владимира Путина составил 31,1%. На втором месте — министр обороны РФ Сергей Шойгу (13,2%), а на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров (11,4%).
Уровень поддержки «Единой России» — 33,7%, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 5,8%.
«За последние несколько недель вышло несколько подобных рейтингов. И показатели, указанные в них, примерно одинаковые, — прокомментировал результаты опроса политолог Павел Данилин. — Можно констатировать, что показатели президента Владимира Путина, представителей исполнительной власти и «Единой России» стабилизировались. Если и происходят какие-нибудь колебания, то исключительно в рамках статистической погрешности. Всё это наталкивает на один вывод: последствия пенсионной реформы благополучно преодолены».
Ридус: последние новости
Президент уволил генералов, связанных с делом Голунова Путин повысил зарплаты судьям Военные США окопаются в Польше
Комментарии21
Политика , Видео , Социология , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Геннадий Зюганов , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Сергей Лавров , Владимир Путин , Павел Данилин , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Правительство РФ , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем британский спецназ опасен для России61
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ8
«Будет тяжелым инвалидом»20
Гражданство РФ запросили жители 12 областей Украины259
Опубликован отчет о катастрофе SSJ-10026
Видео
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
02:06
Гражданство РФ запросили жители 12 областей Украины
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть