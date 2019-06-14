Опубликован новый рейтинг доверия российским политикам 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия российским политикам.
Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 64,2%. При этом на прямой вопрос о доверии действующему главе государства положительно ответили 71,7% опрошенных.
Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доверяют 37,8% россиян, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 34,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 33,7%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 26,6% опрошенных.
Оценки работы правительства РФ и премьера за последнюю неделю составили 38,3% и 41,1% соответственно.
В спонтанном рейтинге доверия показатель Владимира Путина составил 31,1%. На втором месте — министр обороны РФ Сергей Шойгу (13,2%), а на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров (11,4%).
Уровень поддержки «Единой России» — 33,7%, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 5,8%.
«За последние несколько недель вышло несколько подобных рейтингов. И показатели, указанные в них, примерно одинаковые, — прокомментировал результаты опроса политолог Павел Данилин. — Можно констатировать, что показатели президента Владимира Путина, представителей исполнительной власти и «Единой России» стабилизировались. Если и происходят какие-нибудь колебания, то исключительно в рамках статистической погрешности. Всё это наталкивает на один вывод: последствия пенсионной реформы благополучно преодолены».