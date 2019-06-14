Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях саммита ШОС

По словам Пескова, в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

«Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции», — сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр. «Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия», — добавил Песков.

Кроме того, Путин кратко пообщался с премьером Пакистана Имраном Ханом . Лидеры стран побеседовали во время церемонии фотографирования перед заседаниями.

Ранее Хан говорил, что намерен встретиться с Путиным на саммите. Также он заявил, что рассчитывает посетить Россию с официальным визитом. Хан отмечал, что Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России и пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.

Кроме того, Хан высказался о роли России в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане, назвав усилия Москвы позитивными.

Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.

В составе ШОС — восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран — партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).