Евросоюз заявил об успешном «сдерживании» России

Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России , который позволил сдерживать "напористое" поведение Москвы , при этом сотрудничая с ней ряду внешнеполитических вопросов, говорится в обнародованном в пятницу докладе дипслужбы ЕС.

Глава европейской дипломатии подготовила отчетный доклад о результатах выполнения глобальной стратегии ЕС за последние три года. Отчет будет представлен для обсуждения главам МИД стран ЕС на встрече 17 июня.

"В последние годы мы последовательно применяем двойственный подход в отношениях с Россией, которая остается стратегическим вызовом для ЕС: санкции в ответ на нарушение Россией международного права и избирательное участие по вопросам, представляющим интерес для ЕС", — говорится в докладе.

"Мы сдерживали напористое и некооперативное поведение России, при этом сотрудничали с Россией по широкому кругу внешнеполитических вопросов", — отмечается в нем.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

В июне прошлого года ЕС продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя. ЕС придерживается политики непризнания российского суверенитета над Крымом и Севастополем.