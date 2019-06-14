Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин прибыл на заседание совета глав государств ШОС в Бишкеке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств-членов ШОС, которое открывается в Бишкеке.
В государственной резиденции "Ала-Арча" участников встречал президент республики Сооронбай Жээнбеков.
После церемонии совместного фотографирования лидеры перешли в зал переговоров, где начался саммит в узком составе. Позже в расширенном формате к ним присоединятся главы государств-наблюдателей и руководители международных организаций.
Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.
В составе ШОС — восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран — партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
Последние новости
Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Комментарии1
Политика , Владимир Путин , ШОС , Бишкек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест32
Почему корабли Украины не атакуют Керченский пролив46
ЛНР: Военный ВСУ расстрелял сослуживцев112
Психиатры вступились за Малышеву22
США напуганы отношением Европы к РФ188
Видео
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
00:42
Обвиняемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:37
«Катастрофа»: Чем обернулась блокада Крыма для украинцев
В мире Экология
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:47
На Марсе нашли эмблему Звездного флота из Star Trek
Наука и техника
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
06:14
«Оружие конца света»: в Германии оценили «щит Путина»
Армия Статьи
01:01
Малышева взбесила россиян
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение