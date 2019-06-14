Путин прибыл на заседание совета глав государств ШОС в Бишкеке

В государственной резиденции "Ала-Арча" участников встречал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

После церемонии совместного фотографирования лидеры перешли в зал переговоров, где начался саммит в узком составе. Позже в расширенном формате к ним присоединятся главы государств-наблюдателей и руководители международных организаций.

Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.

В составе ШОС — восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран — партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).