Через два года никто не будет ставить вопрос о том, что Украина ворует газ, если продолжится политическая линия экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сам бывший глава государства заявил в эфире телеканал "Прямой".
"За пять лет мы сократили потребление российского газа с 51 миллиардов (кубометров. — Прим. ред.) до десяти миллиардов. И через два года, если продолжится наша линия, Украина будет энергонезависимым государством и не потребует российского газа ни по какой цене. И никто не будет ставить больше вопрос, что Украина ворует газ", — сказал политик.
Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", однако многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.