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Reuters: Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома 

ТАСС + ещё 7 31 минуту назад
ТАСС, 14 июня. Президент США Дональд Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома вместо Сары Сандерс, которая покинет должность в конце текущего месяца. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, Трамп может назначить на этот пост нынешнего заместителя Сандерс — Хогана Гидли, помощника главы Минфина США по связям с общественностью Тони Саега, официального представителя первой леди Меланьи Трамп — Стефани Гришэм.
Кроме того, согласно сведениям агентства, новым пресс-секретарем Белого дома может стать Хезер Науэрт, которая до апреля этого года являлась главой пресс-службы Госдепартамента США. Трамп ранее намеревался выдвинуть ее на должность постпреда США при ООН, однако Науэрт ответила отказом в связи с семейными обстоятельствами.
О том, что Сара Сандерс вскоре покинет пост пресс-секретаря Белого дома, Трамп объявил в минувший четверг. По его словам, она вернется в свой родной штат Арканзас. Трамп также выразил надежду, что 36-летняя Сандерс решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.
Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этом посту Шона Спайсера.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США
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