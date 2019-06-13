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Пресс-секретарь Белого дома покинет пост 

РИА Новости + ещё 6 14 часов назад
ТРАМП СООБЩИЛ, ЧТО ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ БЕЛОГО ДОМА САРА САНДЕРС ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ В КОНЦЕ ИЮНЯ
РИА НОВОСТИ
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Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Администрация США , РИА Новости
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