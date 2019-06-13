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Пресс-секретарь Белого дома покинет пост
РИА Новости
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ещё 6
14 часов назад
Комментарии
ТРАМП СООБЩИЛ, ЧТО
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ БЕЛОГО ДОМА
САРА САНДЕРС ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ В КОНЦЕ ИЮНЯ
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