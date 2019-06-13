Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал указ о повышении окладов судей 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации", — говорится в тексте указа.
Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, возложено на правительство РФ.
ТАСС: последние новости
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений Путин пожаловал гражданство РФ сестрам-княжнам известной флорентийской фамилии Строцци
Политика , Владимир Путин , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия больше не потерпит от ПАСЕ никаких санкций1
«Ходишь к москалям — празднуй дома»44
Обвиняемый в убийстве любовницы чиновник заговорил7
Ангелине Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Умер Александр Пальмин
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
01:01
Малышева взбесила россиян
Общество
00:07
Богомолов приехал к Собчак на самокате
Шоу-бизнес
01:21
Россия предложила Украине помириться
В мире Политика
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение