Путин наградил представителя России при ОБСЕ 

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич удостоен ордена Почёта.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В нём сказано, что Лукашевич, который занимает эту должность с 2015 года, награждён за большой вклад во внешнюю политику страны. Раньше он являлся директором Департамента информации и печати МИД РФ.
За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу наградить орденом Почета Лукашевича Александра Казимировича, — гласит опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации документ.
Ранее News.ru писал о том, что лауреат Государственной премии РФ в области гуманитарной деятельности, композитор Родион Щедрин попросил Путина поговорить с ним «о личном». Музыкант рассказал лидеру о главных событиях в своей жизни за последние месяцы, в том числе о визите на родину своих пращуров — в Тульскую область.