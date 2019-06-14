В Госдуме напомнили Киеву об условиях прохода через Керченский пролив

Украина может осуществить проход своих военных кораблей через Керченский пролив при условии соблюдения международных норм и заблаговременного согласования своих действий с российской стороной, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет

Ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина на сегодня не планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив, так как в стране "нет столько украинцев", чтобы рисковать их отправкой. При этом, по его словам, Украина не собирается "сдавать позиции в Азовском море". В конце ноября прошлого года российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

"Россия настроена дружелюбно, несмотря на ту провокацию, которая имела место в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Если украинским военным кораблям есть надобность пройти через Керченский пролив, то для этого необходимо всего лишь соблюсти требования международных норм и российского национального законодательства. Никто препятствовать не будет. Надо просто заблаговременно соблюсти меры и действия, необходимые для безопасного прохождения через Керченский пролив, заблаговременно уведомить о своих планах российскую сторону и уважать исключительный суверенитет нашей страны, который распространяется на пролив", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, на сегодня, к сожалению, киевские власти продолжают сознательно спекулировать вопросом прохождения своих кораблей через Керченский пролив, говоря о препятствии со стороны России.

"Мы только настаиваем на недопустимости повторения провокации, когда нарушаются территориальные границы России и подвергается безопасности все судоходство в проливе. Все подобные провокации будут пресекаться самым жестким образом", — подчеркнул Шеремет.