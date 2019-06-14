Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме напомнили Киеву об условиях прохода через Керченский пролив 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украина может осуществить проход своих военных кораблей через Керченский пролив при условии соблюдения международных норм и заблаговременного согласования своих действий с российской стороной, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина на сегодня не планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив, так как в стране "нет столько украинцев", чтобы рисковать их отправкой. При этом, по его словам, Украина не собирается "сдавать позиции в Азовском море". В конце ноября прошлого года российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
"Россия настроена дружелюбно, несмотря на ту провокацию, которая имела место в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Если украинским военным кораблям есть надобность пройти через Керченский пролив, то для этого необходимо всего лишь соблюсти требования международных норм и российского национального законодательства. Никто препятствовать не будет. Надо просто заблаговременно соблюсти меры и действия, необходимые для безопасного прохождения через Керченский пролив, заблаговременно уведомить о своих планах российскую сторону и уважать исключительный суверенитет нашей страны, который распространяется на пролив", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, на сегодня, к сожалению, киевские власти продолжают сознательно спекулировать вопросом прохождения своих кораблей через Керченский пролив, говоря о препятствии со стороны России.
"Мы только настаиваем на недопустимости повторения провокации, когда нарушаются территориальные границы России и подвергается безопасности все судоходство в проливе. Все подобные провокации будут пресекаться самым жестким образом", — подчеркнул Шеремет.
После ноябрьского инцидента 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал случай в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Последние новости
Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , cанкции , Керченский пролив , Петр Порошенко , Михаил Шеремет , Владимир Путин , Генштаб , СБУ , Госдума , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест15
Почему корабли Украины не атакуют Керченский пролив5
ЛНР: Военный ВСУ расстрелял сослуживцев122
Психиатры вступились за Малышеву4
США напуганы отношением Европы к РФ187
Видео
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
00:42
Обвиняемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:37
«Катастрофа»: Чем обернулась блокада Крыма для украинцев
В мире Экология
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:47
На Марсе нашли эмблему Звездного флота из Star Trek
Наука и техника
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
06:14
«Оружие конца света»: в Германии оценили «щит Путина»
Армия Статьи
01:01
Малышева взбесила россиян
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение