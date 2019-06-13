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Медведев назначил Наталию Сологуб замруководителя Росводресурсов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Наталию Сологуб заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Сологуб Наталию Александровну заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов", — говорится в документе.
Как сообщается на сайте министерства экологии Республики Крым, Сологуб с 2014 года занимала должность замминистра экологии и природных ресурсов Крыма.
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