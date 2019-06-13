Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских.
Накануне Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом выразил мнение, что поляки превосходят русских в смелости и "способны сражаться до конца независимо ни от чего". Он также добавил, что Россия якобы всегда хотела присоединить к себе часть польской территории.
Пушков напомнил, что в 1919-1920 годах польские войска захватили часть российской территории.
"А насчет храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо", — резюмировал сенатор в Twitter.
Последние новости
Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Политика , Анджей Дуда , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предложила Украине помириться195
США пригрозили Индии из-за покупки С-400
Российского педофила-миллионера посадили на 12 лет3
Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь1
Отчаявшийся Шепелев попросил помощи подписчиков
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
01:21
Россия предложила Украине помириться
В мире Политика
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение