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Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Вечером в пятницу он будет присутствовать на неформальном обеде в честь глав делегаций от имени президента республики Эмомали Рахмона. Как ожидается, также состоится встреча Путина и Рахмона.
На следующий день откроется сам саммит СВМДА. Путин выступит на пленарной сессии наряду с другими главами делегаций, а также проведет ряд встреч, некоторые из них — "на ногах". Кроме того, ранее в Кремле сообщили, что прорабатывается беседа с эмиром Катара.
В составе СВМДА — 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).
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Политика , Таджикистан
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