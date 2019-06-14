Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Вечером в пятницу он будет присутствовать на неформальном обеде в честь глав делегаций от имени президента республики Эмомали Рахмона. Как ожидается, также состоится встреча Путина и Рахмона.

На следующий день откроется сам саммит СВМДА. Путин выступит на пленарной сессии наряду с другими главами делегаций, а также проведет ряд встреч, некоторые из них — "на ногах". Кроме того, ранее в Кремле сообщили, что прорабатывается беседа с эмиром Катара.

В составе СВМДА — 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).