Песков: девушка в футболке «Я/мы Голунов» не вызвала изумления в Кремле

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал недавнее появление во время вручения государственных наград в кремле журналистки в футболке с надписью в поддержку журналиста Ивана Голунова

По его словам, девушку заметили, так как она сидела в первом ряду, но она не вызвала изумления или вопросов у организаторов мероприятия, информирует ТАСС.

Конечно, это было замечено: она сидела на первом ряду. Здесь нет повода для вопросов и изумлений, там не было никаких противозаконных надписей, — сказал Песков.

Журналист портала «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня, а позже отпущен на свободу из-за прекращения в отношении него уголовного преследования по обвинению в распространении наркотиков. Дело репортёра вызвало широкий общественный резонанс