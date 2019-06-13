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Песков: девушка в футболке «Я/мы Голунов» не вызвала изумления в Кремле 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал недавнее появление во время вручения государственных наград в кремле журналистки в футболке с надписью в поддержку журналиста Ивана Голунова.
По его словам, девушку заметили, так как она сидела в первом ряду, но она не вызвала изумления или вопросов у организаторов мероприятия, информирует ТАСС.
Конечно, это было замечено: она сидела на первом ряду. Здесь нет повода для вопросов и изумлений, там не было никаких противозаконных надписей, — сказал Песков.
Журналист портала «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня, а позже отпущен на свободу из-за прекращения в отношении него уголовного преследования по обвинению в распространении наркотиков. Дело репортёра вызвало широкий общественный резонанс
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам будет ли встреча на полях саммита G20 в Осаке между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, и в каком формате, писал News.ru.
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Политика , Общество , Иван Голунов , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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