Пушков прокомментировал инцидент с любимым котом Алибасова

В Сети назвали подобные действия «смекалкой». По мнению политика, ничего общего с этим понятием ситуация не имеет.

Насколько сбиты все критерии. Теперь подлог чуть ли не поощрительно называется «смекалкой». На деле это банальное жульничество и мошенничество, — написал Пушков на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Насколько сбиты все критерии. Теперь подлог чуть ли не поощрительно называется «смекалкой». На деле это банальное жульничество и мошенничество. https://t.co/mvAZNrPRh7— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 13, 2019

Четвероногое по имени Чуча пропало из квартиры продюсера после визита журналистов. Директор Алибасова Вадим Горжанкин подчеркнул, что кот очень дорог его хозяину, и обратился к тем, кто видел питомца, с просьбой подобрать его или сообщить о местоположении по любым телефонам на сайте группы «На-На» в разделе «Контакты».

Ранее News.ru сообщал, что к продюсеру, который недавно вышел из состояния медикаментозного сна, начинает возвращаться память. Шоумен даже узнал собственного сына.