Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал «банальным жульничеством и мошенничеством» действия неизвестных, обманувших семью продюсера Бари Алибасова. Граждане принесли кота породы канадский сфинкс, выдав его за любимца композитора, и забрали обещанное вознаграждение — 800 тысяч рублей. Но это оказался другой питомец.
В Сети назвали подобные действия «смекалкой». По мнению политика, ничего общего с этим понятием ситуация не имеет.
Насколько сбиты все критерии. Теперь подлог чуть ли не поощрительно называется «смекалкой». На деле это банальное жульничество и мошенничество, — написал Пушков на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Насколько сбиты все критерии. Теперь подлог чуть ли не поощрительно называется «смекалкой». На деле это банальное жульничество и мошенничество. https://t.co/mvAZNrPRh7— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 13, 2019
Четвероногое по имени Чуча пропало из квартиры продюсера после визита журналистов. Директор Алибасова Вадим Горжанкин подчеркнул, что кот очень дорог его хозяину, и обратился к тем, кто видел питомца, с просьбой подобрать его или сообщить о местоположении по любым телефонам на сайте группы «На-На» в разделе «Контакты».
Ранее News.ru сообщал, что к продюсеру, который недавно вышел из состояния медикаментозного сна, начинает возвращаться память. Шоумен даже узнал собственного сына.