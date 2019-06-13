Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20, который пройдёт в японском городе Осака во второй половине июня.
Своё предложение индийский премьер озвучил своему российскому коллеге по время личной встречи на проходящем в киргизском Бишкеке саммите ШОС, информирует ТАСС.
Надеюсь, что мы снова скоро встретимся в Японии. Там, я также считаю, мы должны провести переговоры в формате РИК: Россия-Индия-Китай, — заявил Моди.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу в Осаке с президентом России Владимиром Путиным. Позже вероятность проведения подобных переговоров на саммите G20 была опровергнута в Кремле, писал News.ru.