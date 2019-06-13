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Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
РИА Новости
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36 минут назад
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РИА Новости
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РФ
ГОТОВА ПРОДЛИТЬ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТ НА ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ И ВОЗОБНОВИТЬ ПОСТАВКИ ЕЙ ГАЗА — НОВАК
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