Кадыров прокомментировал ЧП с танкерами в Оманском заливе

«Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами», — написал Кадыров в Telegram.

Он выразил надежду, что «перед лицом общей угрозы страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распрях и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола».

Ранее сообщалось, что на двух нефтяных танкерах произошли взрывы. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка.

По последним данным, на борту загоревшегося судна находились один гражданин Грузии, 11 россиян и 11 филиппинцев.