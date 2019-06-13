МИД России отреагировал на усиление воинского контингента США в Польше

Москва с сожалением восприняла решение Вашингтона и Варшавы о размещении в Польше усиленного контингента вооружённых сил США

«Впервые складывается ситуация, когда на основе двусторонних договорённостей с отдельными «привилегированными» союзниками США идут в обход обязательств, которые они приняли на себя в рамках НАТО», — говорится в комментарии на сайте МИД.

Отмечается, что «штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом».

«Видим в этом признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний», — добавили в МИД.