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МИД России отреагировал на усиление воинского контингента США в Польше 

RT на русском + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва с сожалением восприняла решение Вашингтона и Варшавы о размещении в Польше усиленного контингента вооружённых сил США.
«Впервые складывается ситуация, когда на основе двусторонних договорённостей с отдельными «привилегированными» союзниками США идут в обход обязательств, которые они приняли на себя в рамках НАТО», — говорится в комментарии на сайте МИД.
Отмечается, что «штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом».
«Видим в этом признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний», — добавили в МИД.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем 1 тыс. американских военнослужащих.
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Политика , Армия , Войска , Оружие , Дональд Трамп , МИД , НАТО , Варшава , Москва , Польша , США
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