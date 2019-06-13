Захарова прокомментировала книгу Ассанжа «Викиликс: секретные файлы»

"Отпуск проходит отлично. Читаю "Викиликс: секретные файлы" Джулиана Ассанжа. Главный вывод, сделанный преследуемым журналистом на основе анализа огромного количества документов госдепа: в новейшей истории только сильное государство гарантирует развитие и рост экономики. Названия моделей и методы не имеют значения. Важна только эффективность продвижения национальных интересов", — написала Захарова в Facebook.

WikiLeaks 7 марта 2017 года начал публикацию серии секретных документов ЦРУ Vault 7. Сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам.